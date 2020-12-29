Şehir içinde pat-pat kullananlara ceza
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Şehir içinde pat-pat kullananlara ceza

29.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:22
Şehir içinde pat-pat kullananlara ceza

Zonguldak Alaplı ilçesinde "pat-pat" diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde şehir içerisinde kullanan sürücülere ceza kesildi.

Zonguldak Alaplı ilçesinde "pat-pat" diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde şehir içerisinde kullanan sürücülere ceza kesildi.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında ilçenin giriş caddelerin üzerinde yapılan uygulamada patpat isimli tarım aracını şehir içerisinde 88 kişi pat pat kullanan 12 bin 116 TL ceza uygulandı.

Alaplı İlçe Trafik ekiplerince özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların pat-pat diye tabir edilen aracı şehir merkezlerinde kullanmalarının ardından, ekipler sık sık denetimler gerçekleştirerek yasak olan bölgelerde cezai işlem uyguluyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'da patpatların tarla ve tarım aracı olarak kullanımının dışından yasak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizler için önemli. Bu araçları tarım dışında kullanılmaması yönünde emniyet ekiplerimizin çalışmaları devam edecektir. Tarım aracı olarak kullanılması gereken patpatların şehir içerisinde ulaşım aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Şehir içinde pat-pat kullananlara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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