Şehir içi taşımacılığı yapan şoförler de düzenleme istiyor
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Şehir içi taşımacılığı yapan şoförler de düzenleme istiyor

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehiriçi taşımacılığı yapan araçların da kapasitesinin ancak yüzde 50'si kadar yolcu taşıyabildiğini belirterek süreç normale dönünceye kadar fiyat düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.

Şehir içi taşımacılığı yapan şoförler de düzenleme istiyor
15.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:15

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehiriçi taşımacılığı yapan araçların da kapasitesinin ancak yüzde 50'si kadar yolcu taşıyabildiğini belirterek süreç normale dönünceye kadar fiyat düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 2 aydır süreç nedeniyle hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak kamu hizmeti sürdürmeye çalışan Aydınlı şoförlerin artık virüsten değil yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı direksiyon başına geçemez duruma düşme aşamasına geldiğini kaydeden Başkan Özmeriç, "Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bir an önce düzenleme yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yolcu kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi ile birlikte fiyatların 2-3 katı arttığını belirten Başkan Özmeriç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından, Korona virüs sürecini fırsata çevirip fahiş fiyat uygulayanlar için getirilen tavan fiyat uygulamasına olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak bu süreçte sadece şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafının akla gelip kendi şehrinde ilçeler arası ve şehir içi taşımacılık yapan şoförler adeta unutuldu. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde uygulanan şartların daha fazlası şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde de uygulanıyor. Şu anda 14 kişilik minibüsü ile en fazla 7 kişi taşıyabilen esnafın eski fiyatlarla bu hizmeti sürdürebilmesi artık imkansız hale gelmiştir" dedi.

"Zam istemiyoruz pandemi dönemi fiyatı uygulansın"

Şoför esnafının sadece yolcu taşımadığını aynı zamanda önemli kamu hizmeti sürdürdüğünü kaydeden Başkan Semih Özmeriç, "Birçok sıkıntısına rağmen şoför esnafı yaklaşık 2 aydır tedbirler kapsamında kapasitesinin en fazla yarsısı kadar yolcu ile seyri seferini sürdürebiliyor. Süreç kapsamında düştüğü her türlü zorluğa rağmen görev ve hizmetini hiç aksatmadan sürdüren şehir içindeki şoför esnafının da artık dayanacak gücü kalmadı. Bu nedenle Aydın Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin bir an önce toplanıp pandemi dönemine ilişkin yeni fiyat belirlemesini talep ediyoruz. Aksi durumda şoför esnafı virüs nedeniyle değil düştüğü ekonomik darboğazdan dolayı aracını çalıştıramaz hale gelecek" diyerek bir an önce fiyatların sürece uyumlu hale getirilmesini istedi.

"Tek merkezden bu sorun çözülebilir"

Sıkıntıyı her ne kadar Aydın olarak dile getirseler de sorunun tüm ülke genelindeki illerde şehir içi taşımacılığı yapan şoförlerin yaşadığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "İlgili bakanlıklar nasıl alınması gereken tedbirleri açıklayıp ülke genelinde kapasite kısıtlamasına gidiliyorsa, yine aynı şekilde tek merkezden açıklanacak bir genelge ile süreç kapsamında şehir içi taşıma ücretlerinde de oran düzenlemesi yapılabilir. Hem tüm illerde UKOME toplantısı yapılmamış olur hem de şoför esnafının sıkıntısı tek merkezden çözülmüş olur. En fazla yarı kapasitesi kadar yolcu taşıyabilen şoför esnafı bir an önce bu düzenlemenin yapılmasını bekliyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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