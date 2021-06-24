Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu

Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

İstanbul'da bilişim hizmetleri sektöründe 16 yıllık çalıştıktan sonra şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için memleketi Burdur'a dönen Ruhi Karagöz, özlemini çektiği mutluluğa tarım ve hayvancılıkla uğraştığı bağ evinde kavuştu.

İstanbul'da bilişim hizmetleri sektöründe 16 yıllık çalıştıktan sonra şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için memleketi Burdur'a dönen Ruhi Karagöz, özlemini çektiği mutluluğa tarım ve hayvancılıkla uğraştığı bağ evinde kavuştu.

Ataşehir'deki şirketinin faaliyetlerine şehir hayatının yorucu ve stresli yaşamından uzaklaşmak için ara veren Karagöz, Burdur'un Bağlar Mahallesi'ndeki ata toprağındaki bağ evinde yaşamaya karar verdi.

Dedesinden kalan üç dönümlük bir arazide elektriğini güneş panelinden, suyunu taşıma ve yağmur toplama sisteminden sağlayan Karagöz, 24 metrekarelik iki odalı bağ evinde 1 yıldır mutlu günler geçiriyor.

Toprakla buluşmanın ve doğada yaşamanın keyfini çıkaran Karagöz, vaktini 2 keçisi, 4 ineği, 2 köpeği ve 40 metrekarelik sebze tarlasıyla ilgilenerek değerlendiriyor.

Karagöz, kendi ürettiği ürünlerle de sağlıklı ve doğal besleniyor.

Her sabah gün ağarırken kalkan ve hayvanları besledikten sonra kahvaltısını yapan Karagöz, ardından bahçesindeki sebzeleriyle ilgileniyor. Bağ evinde huzurlu, stresten ve kalabalıktan uzak bir yaşam süren Karagöz, ilerleyen süreçte teknolojiyle tarım ve hayvancılığı birleştirerek akıllı bir çiftlik kurmayı hedefliyor.

"Doğa beni her zaman kendine çekiyordu"

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan 40 yaşındaki Karagöz, AA muhabirine, büyük şehrin yorucu temposundan ve iş stresinden bunaldığını söyledi.

İyi bir işi ve kariyeri bırakarak memleketine döndüğünü dile getiren Karagöz, doğal yaşama olan özlemi nedeniyle memleketine döndüğünü kaydetti.

"Bir yıldır burada yaşıyorum ve mutluyum"

Karagöz, doğaya dönme kararı almanın kendisi için kolay olmadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Maddi tatmin bir noktaya kadar, asıl önemli olan manevi tatmin. Büyükşehirde her sabah kalkıp tıraşınızı oluyorsunuz, takım elbisenizi giyip, işe gidiyorsunuz. Stresli bir iş hayatı, yanınızda çalışanlara karşı bir takım yükümlülükleriniz var. Bunlardan artık bir noktada sıyrılmak istedim. Bir yıldır bu bağ evinde yaşıyorum ve acayip mutluyum. Kendime karşı güvenim geldi. Hayatın artık daha fazla tadını çıkarmaya başladım."

İstanbul'daki işini bırakma kararına önceleri ailesinin ve çevresinin karşı çıktığını aktaran Karagöz, her şeye rağmen kararından vazgeçmediğini ve insanlara da doğal yaşama dönmeyi tavsiye ettiğini ifade etti.

Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu
Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu
Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu
Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı
Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Emre Kocadağ Merih Demiral Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehir hayatını bırakıp aradığı huzuru memleketi Burdur'da buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:00:57. #1.15#

title