Şehir hayatından vazgeçerek yerleştiği köyde, evinin alt katını müzeye çevirdi

İSTANBUL (İHA) - Çatalca'da şehir hayatında vazgeçerek köye yerleşen bir vatandaş, ailesinden kalan ve etrafından topladığı geçmişe ait eşyaları kullanarak evinin alt katını adeta müzeye çevirdi.

Çatalca Kabakça Köyünde yaşayan Seyfullah Oktay, ailesinden kalan ve etrafından topladığı eski eşyaları evinin alt katında sergileyerek evini müzeye çevirdi, Oktay'ın evi adeta tarihe ışık tutuyor. 69 yaşındaki Seyfullah Oktay, 25 yıl önce şehir hayatını bırakarak Kabakça köyüne yerleşti. Burada bir sosyal aktivite yapmak isteyen Oktay, geçmişte ailesinin kullandığı çarık, kömürlü ütü gibi aletleri toplamaya başladı. Çevresinden de geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaları toplamaya başlayan Seyfullah Oktay, yıllar içinde yüzlerce parça toplayarak bunları evinin altında sergilemeye başladı. Adeta müzeye dönüşen evde, 1938 yılında kullanılan çarık, kömürlü ütü, 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan silahlar, top mermileri, Osmanlı Dönemi'nden kalan tarım aletleri, eski kaset çalarlar, radyo, 1900'lü yıllarda kullanılan mutfak eşyaları, daktilo ve daha birçok çeşit bulunuyor.

"Bunları ömrüm yettiğince sergilemeye devam edeceğim"

Sosyal bir aktivite yapmak için çıktığı yolda 100 yıla ışık tutacak tarihi değere sahip eşya topladığını söyleyen Seyfullah Oktay, "İstanbul yaşantımda esnaflık yaparak hayatımı idame ettirdim, bir vesile ile bu köye yerleştim. Bu köyde bir sosyal aktivite yapmam gerektiğini düşündüm. Benim bir üslubum var, geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz, bende Geçmiş hatıralarımı burada canlandırıyorum. Mümkün olduğu kadar kendi imkanlarım ve dışarıdan gelen bazı emtiaları kabul ederek sergiliyorum, çünkü her şey yerine gelir ama geçmişteki hayatımız yerine gelmiyor. Bunu bir üslup edinerek insanlara bir şeyler vermek istiyorum buda eski yaşanmışlıklarla eskiyi anmak çünkü her şey yerine geliyor ama geçmiş gelmiyor. Ben bu eşyaları kendi imkanlarımla ve ailemden kalanlarla biriktirdim. Bu merakımı gören eş dostta bana ellerinde bulunan parçaları getirdiler, bana kim hangi parçayı getirirse hepsinin ismini üzerine yazarak anarım. Gayem de bundan sonra benim gibi meraklı olanlara elimdeki bu emtiaları devretmek isterim. Çünkü eskiye sahip çıkmazsak yok oluyor. Bunları ömrüm yettiğince sergileyeceğim benden sonrada inşallah sergileyenler olur ve devam eder" dedi. - İSTANBUL