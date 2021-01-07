Şehir Hatlarındaki bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
07.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:20
Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının (lodos) seferleri etkilediği belirtildi.
Açıklamada, saat 15.15'teki Beşiktaş-Adalar seferinin yapılamadığı, 18.00 Adalar-Beşiktaş seferlerinin de hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel