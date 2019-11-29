Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferi iptal edildi

29.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:01

İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı : 07: 45

Kadıköy- Sarıyer: 07: 50

Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07: 55

Beşiktaş -Adalar : 07: 30

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30

Bostancı-Beşiktaş 07.40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50

Bursa-Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07: 45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07: 50

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy: 08: 30

Büyükçekmece-Bursa: 10: 30 - 12: 10

Bostancı-Yenikapı-Bandırma: 12: 00

Kaynak: DHA