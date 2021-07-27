Şehir Hatları vapurlarında kahve yapımı için Arzum Okka Grandio Duo kullanılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehir Hatları vapurlarında kahve yapımı için Arzum Okka Grandio Duo kullanılıyor

Şehir Hatları vapurlarında kahve yapımı için Arzum Okka Grandio Duo kullanılıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Şehir Hatları vapurlarında Türk kahvesi yapımı için Arzum Okka Grandio Duo tercih ediliyor.

Şehir Hatları vapurlarında Türk kahvesi yapımı için Arzum Okka Grandio Duo tercih ediliyor.

Arzum'un açıklamasına göre, Arzum Okka ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları arasında yapılan iş birliğiyle, boğazın farklı hatlarında çalışan 25 vapurun kafesinde sunulan Türk kahveleri artık Arzum Okka Grandio Duo ile pişirilecek.

Vapur kafelerin Türk kahvesi makinesi destekçisi Arzum Okka, yolculara bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Tek seferde 10 fincan kahve pişirebilen Arzum Okka Grandio Duo, aynı anda birden fazla kişiye Türk kahvesi keyfi fırsatı sunuyor. ???????

Şehir Hatları vapurlarında kahve yapımı için Arzum Okka Grandio Duo kullanılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Ali İhsan Su İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Alişan Ece Erken Demet Akalın
Spor Mesut Özil Arda Turan Serdar Aziz Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehir Hatları vapurlarında kahve yapımı için Arzum Okka Grandio Duo kullanılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 16:00:30. #1.14#

title