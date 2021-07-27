Şehir Hatları vapurlarında kahve yapımı için Arzum Okka Grandio Duo kullanılıyor

Şehir Hatları vapurlarında Türk kahvesi yapımı için Arzum Okka Grandio Duo tercih ediliyor.

Şehir Hatları vapurlarında Türk kahvesi yapımı için Arzum Okka Grandio Duo tercih ediliyor.

Arzum'un açıklamasına göre, Arzum Okka ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları arasında yapılan iş birliğiyle, boğazın farklı hatlarında çalışan 25 vapurun kafesinde sunulan Türk kahveleri artık Arzum Okka Grandio Duo ile pişirilecek.

Vapur kafelerin Türk kahvesi makinesi destekçisi Arzum Okka, yolculara bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Tek seferde 10 fincan kahve pişirebilen Arzum Okka Grandio Duo, aynı anda birden fazla kişiye Türk kahvesi keyfi fırsatı sunuyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan