Şehir Hatları'nın Kış Mesaisi 18 Eylül'de Başlıyor

Yoğun geçen yaz sezonunun ardından 'İstanbul keyfi'nin yaşandığı en güzel yer olan vapur seferleri kış tarifesine göre yeniden düzenlendi. İstanbul'un vapurlarının kış mesaisi 18 Eylül 2017'de başlayıp 3 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.

Yeni eğitim-öğretim yılında ders zilinin çalacağı 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren İstanbul'un kent içi deniz ulaşımını sağlayan Şehir Hatları arttırılmış seferleriyle kış tarifesine geçmiş olacak. Kadıköy – Karaköy hattında yaz döneminde ilave edilen gece seferleri kış tarifesinde de saat 01:00'e kadar yapılmaya devam edilecek. Yine yaz tarifesiyle hizmete alınan Karaköy – Bostancı hattı ile her iki yakada seferleri düzenlenen 'kıyıya paralel Eminönü – Sarıyer ve Beykoz – Üsküdar' hatları kış tarifesinde de ilgi görmesi bekleniyor.

OKULLARIN AÇILDIĞI GÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Okulların açıldığı 18 Eylül Pazartesi günü çok sayıda öğrencinin trafiğe katılacak olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldığı karar uyarınca ilk ders günü toplu taşıma araçları saat 06.00 -13.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Buna göre alınan karar doğrultusunda İstanbul'da okulların açılacağı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü; İETT, İstanbul Otobüs AŞ, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Tünel, İstanbul Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'a ait metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçları 06.00-13.00 saatleri arasında İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek.

Şehir Hatlarının 2017 kış tarifesinin hat ve sefer bilgilerine iskelelerde bulunan tarife kitapçıklarından, Alo 153 Beyaz Masa hattı ile www.sehirhatlari.istanbul web adresinden ulaşılabiliyor.

