Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

05.02.2020 08:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:28

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"08: 45 Karaköy-Bostancı, 07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07: 45 Karaköy-Kabataş, 07: 30 Beşiktaş-Büyükada, 07: 10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."

Kaynak: AA