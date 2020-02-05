Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
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Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

05.02.2020 08:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:28
Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

ve 'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"08: 45 Karaköy-Bostancı, 07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07: 45 Karaköy-Kabataş, 07: 30 Beşiktaş-Büyükada, 07: 10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."

Kaynak: AA
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