Şehir Hatları Kış Tarifesine Geçiyor

Şehir Hatları 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

Şehir Hatları Kış Tarifesine Geçiyor

Şehir Hatları 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

Kaynak: Dunya.com