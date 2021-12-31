Şehir Hatları, Kadıköy-Kabataş hattında yarından itibaren yeni seferler başlatacak - Haberler
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Şehir Hatları, Kadıköy-Kabataş hattında yarından itibaren yeni seferler başlatacak

Şehir Hatları, Kadıköy-Kabataş hattında yarından itibaren yeni seferler başlatacak
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında 1 Ocak'tan itibaren yeni seferler başlatacağını duyurdu.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, Kadıköy- Kabataş deniz yolu hattında 1 Ocak'tan itibaren yeni seferler başlatacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, yoğun yolculuk talebinin yaşandığı Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında, Kadıköy kalkış ve varışları "Yeni Kadıköy" iskelesinden yapılacak seferlerin, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbulluların, 1 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacak seferlerin saatlerine, "https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/sehir-hatlari-kadikoykabatas-hatti-seferlerimiz-basliyor-16991" linkinden ulaşabileceği aktarıldı.

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında sefer saati ve iskele değişikliği

Öte yandan, 1 Ocak'tan itibaren, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferlerin "Eski Kadıköy" iskelesinden yapılacağı belirtilerek, güncellenen sefer saatlerine "https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/kadikoyuskudarortakoy-hattimizda-sefer-saati-ve-iskele-degisikligi-16990" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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