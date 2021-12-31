Şehir Hatları, Kadıköy-Kabataş hattında yarından itibaren yeni seferler başlatacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında 1 Ocak'tan itibaren yeni seferler başlatacağını duyurdu.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, Kadıköy- Kabataş deniz yolu hattında 1 Ocak'tan itibaren yeni seferler başlatacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamada, yoğun yolculuk talebinin yaşandığı Kadıköy-Kabataş deniz yolu hattında, Kadıköy kalkış ve varışları "Yeni Kadıköy" iskelesinden yapılacak seferlerin, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, İstanbulluların, 1 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacak seferlerin saatlerine, "https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/sehir-hatlari-kadikoykabatas-hatti-seferlerimiz-basliyor-16991" linkinden ulaşabileceği aktarıldı.
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında sefer saati ve iskele değişikliği
Öte yandan, 1 Ocak'tan itibaren, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattında da seferlerin "Eski Kadıköy" iskelesinden yapılacağı belirtilerek, güncellenen sefer saatlerine "https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular/kadikoyuskudarortakoy-hattimizda-sefer-saati-ve-iskele-degisikligi-16990" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "özel teftiş" açıklaması: Bakanlığa bağlı müfettişler mesaiye başladı
Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"
Nedim Şener'le Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi! "Yapıştırırım" lafını duyunca çıldırdı
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri