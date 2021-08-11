Şehir hastanesinin "sosyal marketi" zor günlerinde hastaların ihtiyacını karşılıyor
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Şehir hastanesinin "sosyal marketi" zor günlerinde hastaların ihtiyacını karşılıyor

Şehir hastanesinin 'sosyal marketi' zor günlerinde hastaların ihtiyacını karşılıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Şehir Hastanesindeki "sosyal market" sayesinde 2 yılı aşkın süreçte yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi hastaya destek sağlandı.

Eskişehir Şehir Hastanesindeki "sosyal market" sayesinde 2 yılı aşkın süreçte yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi hastaya destek sağlandı.

Hastanenin bir bölümünde Mart 2019'da açılan markete, hayırsever kişi ve kuruluşların ayni yardımları kabul ediliyor.

Pijama, hasta bezi, çocuk bezi, tıraş malzemeleri, şampuan, havlu, oyuncak gibi yardımlarla, zor günler geçiren hastalara destek olunuyor.

Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, AA muhabirine, Eskişehir Şehir Hastanesinin "bölgenin amiral gemisi" niteliğinde olduğunu, tıbbi hizmetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren bir kurum haline geldiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi hastaların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik "sosyal market" uygulamasını sürdürdüklerini belirten Bildirici, şöyle konuştu:

"Hastanemizde tedavi gören hastalarımızın birtakım ihtiyaçları oluyor. Bu malzemeler, sosyal marketteki raflarımızda eksiksiz bulunmaktadır. Sosyal çalışma uzmanlarımızın kontrolünde marketimizdeki ürünlerin tasnifi, sayımı yapılıyor. Servislerde ise sorumlu hemşirelerimiz tarafından ihtiyaç sahibi hastalarımız tespit edilerek ürünler teslim ediliyor. Temel amacımız, veren el alan eli görmüyor. Bu hizmetin sürekliliğini sağlamak için sadece aracılık vazifesi yapıyoruz."

"Hedefimiz bu projenin daha da büyüyerek devam etmesi"

Bildirici, market için gereken malzemelerle ilgili belli periyotlarda kentteki hayırseverlere paylaşımda bulunduklarını dile getirdi.

Onlardan büyük destek gördüklerini vurgulayan Bildirici, "2,5 yıl önce başlanılan proje kapsamında yaklaşık 3 bin kişinin ihtiyaçlarını karşıladık. Hedefimiz bu projenin daha da büyüyerek devam etmesi." dedi.

Hastanede görevli sosyal hizmet uzmanı Sevda Aydeniz ise yatarak ya da ayakta tedavi gören, maddi durumu yetersiz, yaşlı ve engelli hastaların yanı sıra trafik kazası sonucu gelen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Hastaların ihtiyaçlarının belirlenmesinin ardından kendilerine gelen bilgi doğrultusunda malzemelerin hazırlandığını anlatan Aydeniz, görevli personel yardımıyla bunların ulaştırıldığını ifade etti.

Şehir hastanesinin 'sosyal marketi' zor günlerinde hastaların ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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