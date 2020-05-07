Şehir hastanesinde tedavi gören hastadan pankartlı teşekkür

Mersin Şehir Hastanesi'nde bypass ameliyatı olan 56 yaşındaki Hüseyin Onu, odasına astığı pankartla başta Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Uzayı keşfetmenize gerek yoktur, insanların kalbini fethetmeniz yeter" ifadeleriyle sevgisini dile getirdi.

Mersin Şehir Hastanesi'nde bypass ameliyatı olan 56 yaşındaki Hüseyin Onu, odasına astığı pankartla başta Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Uzayı keşfetmenize gerek yoktur, insanların kalbini fethetmeniz yeter" ifadeleriyle sevgisini dile getirdi.

Mersin'de yaşayan emekli imam Hüseyin Onu, 29 Nisan tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Korona virüs salgınına rağmen diğer hizmetlerin de devam ettiği hastanede, yapılan ön tetkiklerinde damar tıkanıklığı tespit edilen emekli imamın, bypass ameliyatı olmasına karar verildi. Hüseyin Onu, Opr. Dr. Özgür Bayrı ve Opr. Dr. Özden Vezir tarafından yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastanede gözetim altına alınan ve tedavisine devam edilen emekli imam Hüseyin Onu, almış olduğu sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti, odasına astığı pankartla dile getirdi. Astığı pankartta, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'e, Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı'ya, doktorum Özden Veziroğlu ve ekibine, yoğun bakım ve servis çalışanlarına ve tüm Mersin Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarımıza, kendi hayatlarını hiçe sayarak vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi bildiririm" diyen Onu, pankartın alt kısmına düştüğü notta ise "Uzayı fethetmenize gerek yoktur, insanların kalbini fethetmeniz yeter" ifadeleriyle, sağlık çalışanlarına olan sevgisini dile getirdi.

Tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte kolaylıklar dileyen Onu, "Bu zor günlerimizde imdadımıza yetiştiler. Kendi hayatlarını, çocuklarının hayatlarını tehlikeye atarak bizim için gece gündüz çalışıyorlar. Biz aslında uçmuşuz, haberimiz yok. Mersin Şehir Hastanesi 5 yıldızlı bir hastane. Her şeyi ile çok mükemmel. Biz emin ellerdeyiz. Kalp, sevginin merkezidir, kalp damarları da sevgi yoludur. Benim sevgi yolumu açtılar burada. Ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kalp damar cerrahi uzmanı Özden Vezir ise hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, yaptığı bu ince davranışın pandemi döneminde kendilerinin çalışma şevkini arttırdığını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA