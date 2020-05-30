Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önemli görevler üstlenen Şehir Hastanesi, 1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı.

30.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:42

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önemli görevler üstlenen Şehir Hastanesi, 1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelenin çok iyi yürütüldüğünü belirterek, hastanesinin de salgın süreci boyunca önemli hizmetler verdiğini vurguladı.

Hastanede yatan Kovid-19 pozitif ya da şüphelisi olan hasta sayısının 100'ün altına düştüğünü ifade eden Bildirici, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlarda yatan Kovid-19 pozitif olana hasta sayımız ciddi oranda azaldı. Son 3-4 gündür PCR Laboratuvarımızda hiç Kovid-19 pozitif vaka çıkmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1 Haziran'daki normalleşme sürecinde hastaneler de bulunacak. Eskişehir Şehir Hastanesi de bu süreçte vatandaşın sağlık hizmetine ulaşabilmesi ve kendi sağlığını tehdit etmeden hizmeti rahatlıkla alabilmesi için birtakım düzenlemeler yaptı."

Bildirici, Kovid-19 vaka sayılarının azalmasıyla son birkaç haftadır poliklinikte bakılan hasta rakamlarını artırdıklarına değinerek, "Pandemi öncesinde hangi hizmetleri veriyorsak 1 Haziran itibarıyla hepsini aktif olarak faaliyete geçireceğiz. Tüm ameliyathanelerimizi aktif olarak kullanacağız." diye konuştu.

"Uzman hekimler iki vardiya çalışacak"

Hastaneye başvuranların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğinin altını çizen Bildirici, normalleşme süreciyle daha geniş zamanda daha az yoğunlukta hastane poliklinik hizmeti vermeyi planladıklarını dile getirdi.

Bildirici, aktif olarak hizmet verecek polikliniklerde uzman hekimlerin iki vardiya halinde çalışacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir grup 08.30-15.30 saatleri, ikinci grup ise 16.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi de gözeterek daha rahat ve kolay hizmet almasını hedefliyoruz. Polikliniklerin lojistik birimleri de aynı şekilde iki vardiya şeklinde çalışacak."

Vatandaşların endişe duymadan hastaneden sağlık hizmetini alabileceğini dile getiren Bildirici, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden mutlaka randevularını oluştursunlar. Acil dışında randevu oluşturmadan başvurmasınlar. Randevu saatinden 15 dakika önce hastanede olsunlar. Kesiklikle maske takarak hastanemize gelmeleri gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Haber
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Annesinin yiyecek getirmesini bekleyen tilki yavrusu böyle görüntülendi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 12:44:02. #1.15#
title