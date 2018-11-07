Şehir Hastanesi'ne Sorunsuz Ulaşım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte kent merkezindeki toplu taşıma hizmetinde düzenleme gerçekleştirdi. Vatandaşların sorunsuz bir şekilde toplu taşıma araçlarıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne ulaştıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, yeni güzergahlar hakkında bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Manisa Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte toplu taşıma hizmetinde yeni güzergahlar oluşturarak vatandaşların sorunsuz ulaşımını sağladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve Şehir ve Bölge Plancısı Kemal Kozakoğlu, da Manisa Şehir Hastanesi'ne vatandaşların rahat ve akıcı bir şekilde ulaşım sağlayabildiklerini belirterek ilgili konu hakkında bilgi verdi. İl genelinde ulaşım master planının tamamlanmasının ardından kent merkezindeki ulaşımın daha kaliteli olması amacıyla çalışmalara başladıklarını belirterek konuşmasına başlayan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım master planı çerçevesinde Manisa'nın il genelinde dönüşümlerimizi tamamladık. Kent merkezinde de toplu taşıma hizmetinin yenilenmesi ve vatandaşlara daha kaliteli ulaşım sağlanması amacıyla 90 milyon TL yatırım bedeliyle elektrikli otobüs projesi için çalışmalara başlandı. Elektrikli otobüslerle birlikte şehir içi otobüslerin entegre olacak şekilde planlamasını yaptık. UKOME'den kararlarını alındı, hatlarını belirlendi" dedi.

Ulaşım güzergahları yenilendi

Manisa Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacaklarından kendilerinin yazılı olarak bilgi sahibi olmadıklarını dikkat çeken Üstün, "Şehir Hastanesi'nin bu şekilde anlık hizmete girmesi bizim için plansız oldu. Ancak vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla Şehir Hastanesi'ne ulaşım için hatların güzergahlarında bir yenileme yaptık. Ulaşım Dairesi Başkanlığımız tarafından bu doğrultudaki ön görüşümüz ise elektrikli otobüslerle entegre bir şekilde hizmet vermekti" dedi.

Şehir Hastanesi güzergahları

Üstün, kent merkezinden Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan toplu taşıma güzergahı hakkında da bilgi vererek hatları ve güzergahlarını şöyle açıkladı: "Hat 4: Hayvan Borsası-Barbaros (Gidiş): Hayvan Borsası, Çukurçeşme, Şehir Hastanesi, TOKİ 3, Nurlupınar Kavşağı, Doğu Kışla, Alaybey Zabıta Müd., Hükümet, Beyazfil, Malta, S.G.K.Müd., Batı Kışla, M. Efendi Devlet Hast., Diş Hast, Lale Meydanı (Magnesia AVM),8 Eylül İlkokulu, Barbaros. Hat 4: Barbaros- Hayvan Borsası (Dönüş): Barbaros,8 Eylül İlköğretim, Vatan Bilgisayar, Lale Meydanı (Magnesia AVM), Diş Hast., Merkez Efendi Hast.,Batı Kışla, S.G.K.Müd., Malta, Ulupark, Sultan Camii, Eski Bit Pazarı, Hatuniye Camii, Alaybey Zabıta Müd.,Doğu Kışla, Nurlupınar Kavşağı, Şehir Hastanesi, Çukurçeşme, Hayvan Borsası. Hat 5: Horozköy- Şehir Hastanesi (Gidiş): Horozköy, Çok Programlı Lise, Eski Garaj, Ticaret Lisesi, Ayn-ı Ali Camii, Erler Cad., Ulupark (A.Rıza Çevik İlköğretim Önü), Kuyumcular Çarşısı, Hatuniye Camii, Alaybey Köprü, Alaybey Zabıta Müd., Nurlu Pınar Kavşağı, Şehir Hastanesi, Çukurçeşme, Hayvan Borsası. Hat 5: Şehir Hastanesi- Horozköy (Dönüş): Hayvan Borsası, Çukurçeşme, Şehir Hastanesi, Nurlupınar Kavşağı, Dogu Kışla, Zabıta Müd., Alaybey Köprü, Hükümet, Beyazfil, Ulupark (Akbank önü), Ticaret Lisesi, Çok Programlı Lise, Horozköy. Hat 7: Karaçay-TOKİ 3 (Gidiş): Karaçay, TOKİ 2(G.yurt Mh.), Manisa Fen Lisesi, Şirin Büfe, Ayakkabıcılar Sitesi, Şelale Plaza, K.E.S.S.(Çıraklık Eğitim Önü), 75. Yıl Mah., ETV, Trafik Tescil Şube, YSE Kavşağı, Diş Hastanesi, Batı Kışla, Merkez Efendi Hast., Karaköy, Sultan Camii, Çarşı Bulvarı(Eski Perşembe),Hükümet Konağı, Şehitler İlköğretim Okulu, İstasyon, Ziraat Odası, Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hast., TOKİ 3, Şehir Hastanesi. Hat 7: TOKİ 3- Karaçay (Dönüş): Şehir Hastanesi,TOKİ 3, Nurlupınar Kavşağı, İkinci Demiryolundan Sola Dönüş 308 Sokak, Sağlık Ocağının Önünden, 555 Sokak Sola 540 Sokak, Sağa 547 Sokak, Sola 300 Sokak, Ömer Faruk Meriç Orta Okulu, Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hast., Mehmetçik Cad., Ziraat Odası, İstasyon, Fatih Parkı, Hükümet, Beyazfil, Ulupark, Sultan Camii, Karaköy, Batı Kışla, Merkez Efendi Hast., Diş Hast., YSE Kavşağı (Magnesia AVM), Trafik Tescil Şube, ETV, 75. Yıl Mahallesi, K.E.S.S.(Çıraklık Eğitim Önü),Şelale Plaza, Ayakkabıcılar Sitesi, Şirin Büfe, Manisa Fen Lisesi, TOKİ 2, Karaçay. Hat 8 : Hayvan Borsası-Ceren Kulüp (Gidiş): Hayvan Borsası, Çukurçeşme, Şehir Hastanesi, Nurlupınar, Alaybey Zabıta Müd., Alaybey Köprü, Uzunyol Cad., Sultan Camii, Ulupark, Kültür Sitesi, Eski Garaj, Şoförler Cemiyeti, YSE Kavşağı (Magnesia AVM), Bozköy, CBÜ Hast., Bankalar Caddesi, Şelale Plaza, Spor Lisesi, Ceren Kulüp. Hat 8: Ceren Kulüp-Hayvan Borsası (Dönüş): Ceren Kulüp,Fen Lisesi, Göçmen Evleri, Kentpark, İ.M.K.B, Şelale Plaza, Bankalar Cad., CBÜ. Hast., Bozköy, YSE.Kav. (Magnesia AVM), Şoförler Cemiyeti, Eski Otogar, Kültür Sitesi, Ulupark, Sultan Camii, Uzunyol Cad., Alaybey Köprü, Alaybey Zabıta Müd., Nurlupınar, Şehir Hastanesi, Çukurçeşme, Hayvan Borsası. Hat 9: Şehir Hastanesi-Otogar-Horozköy (Gidiş): Hayvan Borsası,Çukurçeşme,Şehir Hastanesi, Nurlupınar,Çok Programlı Lise, Sola Dönüş 214 Sok., Sola Dönüş 225 Sok., Nurlupınar Kasap, Otogar, İstasyon, Cumhuriyet Cad.,Sağa Dönüş Manisa Lisesi, Avnigemicioğlu Cad., Eski Otogar, Yeni Mah., Horozköy, Akçay Küme Evleri. Hat 9: Horozköy-Otogar-Şehir Hastanesi (Dönüş): Akçay Küme Evleri, Horozköy, Yeni Mahalle,Eski Otogar, Avni Gemicioğlu Cd., Manisa Lisesi, Cumhuriyet Cad., İstasyon, Otogar, Nurlupınar, Çok Programlı Lise, Şehir Hastanesi, Çukurçeşme, Hayvan Borsası." - MANİSA