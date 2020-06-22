'Şehir hastanesi gibi poliklinik binası' hasta kabulüne başladı
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'Şehir hastanesi gibi poliklinik binası' hasta kabulüne başladı

'Şehir hastanesi gibi poliklinik binası' hasta kabulüne başladı -Poliklinik binasında geleneksel tıp teknikleri de uygulanacak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 37 milyon TL'lik yatırımla tamamlanan, 95 poliklinik ve 56 destek ünitesine sahip yeni poliklinik binası hasta kabulüne başladı.

22.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:41

'Şehir hastanesi gibi poliklinik binası' hasta kabulüne başladı

-Poliklinik binasında geleneksel tıp teknikleri de uygulanacak

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 37 milyon TL'lik yatırımla tamamlanan, 95 poliklinik ve 56 destek ünitesine sahip yeni poliklinik binası hasta kabulüne başladı. Poliklinik binasında geleneksel tıp teknikleri de uygulanacak.

27 bin 650 metre kare alan üzerine kurulan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek poliklinik binası bugün hizmete girdi. İçerisinde son teknoloji ile donatılmış poliklinik odaları, 120 çocuğun faydalanacağı bir kreş, bodrum, mahkum polikliniği, genel arşiv, personel yemekhanesi, kafeterya ve mescit gibi yerler bulunuyor.

"Geleneksel tıp tekniklerini de uygulayacağız"

Sağlık Bakanlığının Samsun'daki yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "2018 yılı Haziran ayında başlayan inşaatı pandemiye rağmen bitirdik. Samsun'a, Karadeniz'e, tüm Türkiye'ye hitap edecek poliklinik binamız hastalarla buluşmaya başladı. Polikliniğimiz şehir hastanesi konseptinde geniş ferah odalarıyla, geniş bekleme alanlarıyla sosyal mesafe anlamında da çok iyi bir şekilde hizmet verecek. Poliklinik binasında geleneksel tıp tamamlayıcısı alanında da başta 'arı ve arı ürünleri' olmak üzere diğer geleneksel tıp tekniklerini de uygulayacağız. İçinde tüm görüntüleme ve tetkik alanları da yer alıyor. Hastaların binanın içinde bir başka bölüme başvurmalarına gerek olmadan tüm işlemlerini tamamlayabiliyor. Poliklinik odalarımız yaklaşık 26, 28 metre karedir. Muayene ederken geniş bir imkan sağlamış olacak. Tüm herkese hayırlı olsun" dedi.

'Şehir hastanesi gibi poliklinik binası' hasta kabulüne başladı

Kaynak: İHA

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