Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği
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Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Erzurum Şehir Hastanesi'nin çevresini adeta şantiyeye dönüştürdü.

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği
28.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:22

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Erzurum Şehir Hastanesi'nin çevresini adeta şantiyeye dönüştürdü.

Hastanenin bulunduğu kavşak ve bağlı bütün yollarda geçtiğimiz yıl yürütülen yol genişletme, bakım ve onarım çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi şimdi de alt ve üstyapı ile çevre düzenleme çalışmaları için kolları sıvadı. Erzurum Şehir Hastanesi'nin çevresinde yağmur suyu drenajından, içme suyuna, yeni yol bağlantılarından çevre düzenlemesi ve peyzaja varıncaya kadar dört bir koldan çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, söz konusu güzergahta hem alt ve üstyapı hizmet ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de bölgeye yepyeni bir çehre kazandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgenin sağlık üssü konumundaki Erzurum Şehir Hastanesi'nin çevresinde adeta hizmet seferberliği sürdürdüklerini belirterek, "Böylesine güzide bir yatırımı nitelikli ulaşım ağları başta olmak üzere alt ve üstyapı hizmetleriyle donatmak da bizim işimiz" dedi.

Büyükşehir çalışmalara geçen yıl başladı

Erzurum Şehir Hastanesi çevresindeki çalışmalara geçen yıl start verdiklerini hatırlatan Başkan Mehmet Sekmen, işe ilk olarak ulaşım ağlarıyla başladıklarını belirtti. Sekmen, "Hastanemizin bulunduğu güzergahtaki ulaşım ağlarında genişletme çalışmaları yaptık, kavşak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Yine bu güzergaha bağlanan yollarda da çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü hastanemizin faaliyete başlamasıyla birlikte en büyük ihtiyacın ulaşım olacağını biliyorduk. Bu manada geçtiğimiz yıl itibariyle yaptığımız planlama doğrultusunda fevkalade verimli bir çalışma sezonu geçirdik" diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi için yaptıkları planlamanın ulaşımdan sonraki ikinci etabını ise alt ve üstyapı ile çevre düzenleme çalışmalarının oluşturduğunu anlatan Sekmen, "Bu kapsamda Erzurum Şehir Hastanesi çevresinde yağmur suyu drenaj sisteminden içme suyu ve kanalizasyona, yeni ulaşım ağları ve peyzajdan çevre düzenleme çalışmalarına varıncaya kadar çok geniş kapsamlı bir faaliyete başlamış bulunmaktayız. Kısa bir süre zarfında bu bölgenin bütün ihtiyaçları tümüyle giderilmiş olunacak. Buna ilaveten planlamamızı uzun yıllara matuf olarak yaptığımız için ilerleyen yıllarda da alt ya da üstyapı anlamında herhangi bir ihtiyaç ya da eksiklik hissedilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin dört bir yanına değer katmaya ve şehrimizi modernize etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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