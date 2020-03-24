Şehir hastaneleri yoğun bakım ve yatak sıkıntılarını ortadan kaldırıldı
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Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye, Güncel

Şehir hastaneleri yoğun bakım ve yatak sıkıntılarını ortadan kaldırıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, şu an ve olası başka bir salgın durumunda hastane olanaklarının yeterli olduğunu belirterek, "Sağlık personeli açısından hiç bir sıkıntımız yok.

24.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:51
Şehir hastaneleri yoğun bakım ve yatak sıkıntılarını ortadan kaldırıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, şu an ve olası başka bir salgın durumunda hastane olanaklarının yeterli olduğunu belirterek, "Sağlık personeli açısından hiç bir sıkıntımız yok. Türkiye'nin yatak kapasitesini Avrupa ülkeleri ile kıyasladığınızda hem nitelikli yatak kapasitesi hem de yatağa oranlanan yoğun bakım yatak kapasitesi iyi rakamlarda. Ülkemiz adına büyük bir yoğun bakım yatağı krizi yaşayacağımızı zannetmiyorum" dedi.

Eskişehir'de 2 yıl önce faaliyete giren Eskişehir Şehir Hastanesi, hizmet vermeye devam ediyor. Dünya çapında hızla yayılan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan Korona virüs tehlikesine karşı da hazır olan şehir hastanesinin bin 115 yatak kapasitesi, 175 yoğun bakım ünitesi ve yaklaşık 2 bin personeli bulunuyor. Ayrıca hastanenin acil durumlarda yatak kapasitesi de artırılabiliyor.

"HASTANEMİZ BU SÜRECİ YÖNETEBİLECEK FİZİKİ, TEKNOLOJİK HEM DE İNSAN KAPASİTESİNE SAHİP GÖZÜKÜYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, hastaların hemen hemen yarısının tek kişilik odalarda kaldıklarını belirterek, "Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yaklaşık bin 115 civarı hasta yatağı var. Bin 115 hasta yatağı ile şehrin yükünü kaldırmaya aday bir hastane. Bu yatakların yaklaşık 500 tanesi tek kişilik oda şeklinde. Diğer yataklarımız da çift kişilik. Yataklar bir anlamda izole yataklar diyebiliriz. Hastalarımız tek kişilik odalarda kalıyorlar. Odaların içinde kendi kullanımlarına özel banyoları, tuvaletleri bulunuyor. Onun dışında 175 tane aktif kullanabileceği yoğun bakım yatağı var. Ama şunu da ifade etmekte fayda var 175 yatağın ötesine herhangi bir olağan dışı durumda, doğal afet, salgın ve benzeri durumda, bu 175 yatağın üzerine çok kolaylıkla 100 yatak koyabilecek kapasiteye sahip bir hastane. Şükür ki hastanemiz bu süreci yönetebilecek hem fiziki kapasiteye, hem teknolojik kapasiteye hem de insan kapasitesine sahip gözüküyor. Hastanemizin bu doğal afet ve salgın durumlarında yönetmede çok büyük sıkıntı yaşayacağını zannetmiyoruz. Herhangi bir olağan dışı duruma da hastanemiz zaten hazır. Bu tür süreçlerle ilgili kendi eylem planını yapmış durumda. Sağlıkçılar da tam kadro olarak olayın farkındalar. Herhangi bir görev verildiğinde çalışıyorlar ve çalışmaktan da hiç vazgeçmeyecekler" diye konuştu.

"SAĞLIK PERSONELİ AÇISINDAN DA HİÇ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Yoğun bakım süreçlerini yönetebilecek bir hekim kadrosuna sahip olduklarını aktaran Dr. Bildirici, "Şehir hastanelerinin biraz farklılıkları da var. Sıkça duyuyorsunuz bu dönemde. Negatif basınçlı izolasyon odalarından bahsediliyor. Şimdi bizim kendi hastanemizin özelinde söyleyebilirim. Bizim yaklaşık 16 tane negatif basınçlı izolasyon odalarımı var. Allah korusun bir negatif basınçlı izolasyon odası ihtiyacı söz konusu olduğunda hastanelerimiz pekala bu yükü kaldırabilecek durumda. Bizim 3 tane yoğun bakım uzmanımız, 22 tane anestezi hekimimiz var. Hem yoğun bakım süreçlerini yönetebilecek yeterli bilgi birikime sahip bir hekim kadromuz var. Sağlık personeli açısından da hiç bir sıkıntımız yok. Yeteri kadar yoğun bakım süreçlerini yönetebilecek sayıda hem hekimimiz hem de sağlık personellerimizin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"ÇOK BÜYÜK YOĞUN BAKIM YATAĞI KRİZİ YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Son olarak Avrupa ülkelerine nazaran Türkiye'deki yatak kapasitelerinin iyi durumda olduğunu söyleyen Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, "Türkiye'nin yatak kapasitesi ve kişi başına Avrupa ülkeleri ile kıyasladığınızda, hem nitelikli yatak kapasitesi, hem de yatağa oranlanan yoğun bakım yatak kapasitesi iyi rakamlarda biliyorsunuz. Bu konuda bakanlığımızın da çok farklı aksiyon planları var. Ben ülkemiz adına çok büyük bir yoğun bakım yatağı krizi yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kendi hastanemiz özelinde de söylersek 175 yoğun bakım yatağımız olduğunu, bu 175 yatağını yönetebilir personelimiz ve teknolojimizin olduğunu biliyoruz. Artı olağan dışı durumlarda bu 175 yatağın üzerine çok rahatlıkla bir 100-150 yatak koyabiliriz. Bu rakamlar kendi şehrimizin özelinde iyi rakamlar. Tabii ki olağan dışı bir süreçle karşılaşırsak sadece şehir hastanesiyle olmayacak. Bakanımızın gönderdiği son genelge bile ilimizdeki birçok 3. basamak yoğun bakım yatağı olan hastaneler de pandemi hastanesi haline dönüştürüldü" şeklinde konuştu.

(Çağatay Gür - Ersin Gökdağ - Burak Tekin/İHA)

Kaynak: İHA

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