Şehir girişlerinde kontroller devam ediyor
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Şehir girişlerinde kontroller devam ediyor

20.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:25
Şehir girişlerinde kontroller devam ediyor

Eskişehir'e girişlerde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ve Asayiş Şube ekiplerince denetimler devam ediyor.

Eskişehir'e girişlerde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube ve Asayiş Şube ekiplerince denetimler devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu haftanın son gününde de kontroller devam ediyor. Şehre girişlerde bulunan kontrol noktalarında trafik ve asayiş ekipleri, araçları durdurarak belge kontrolü yapıyor. Durdurulan araçlarda plaka ve araç sorgusu, araçta bulunanların GBT sorgusu ve sokağa çıkma yasağından muaf hale getiren izin belgesi sorgusu yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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