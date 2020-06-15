Şehir gibi Osmangazi'nin nüfus müdürlüğüne ikinci bina
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehir gibi Osmangazi'nin nüfus müdürlüğüne ikinci bina

Osmangazi ilçesinde 400 bin kişiye hizmet verecek olan ek nüfus müdürlüğünün binası tamamlandı.

Şehir gibi Osmangazi'nin nüfus müdürlüğüne ikinci bina
15.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:50

Osmangazi ilçesinde 400 bin kişiye hizmet verecek olan ek nüfus müdürlüğünün binası tamamlandı. Açılış için gün sayan ek hizmet binasında pasaport ve ehliyet işlemleri de yürütülecek.

876 bin 48 toplam nüfusuyla Türkiye'deki 56 ilden büyük Türkiye'nin 4. büyük ilçesi konumunda olan Osmangazi ilçesi her geçen gün genişliyor.

Her geçen yıl artan nüfus yoğunluğuna karşı kolları sıvayan Osmangazi Belediyesi Emek Mahallesindeki Nüfus Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının yapımını tamamladı.

Osmangazi Ek Hizmet Binası içerisindeki Nüfus Müdürlüğü tamamlandığında pasaport ve ehliyet işlemleri de buradan yürütülecek.

Ek hizmet binası sayesinde 400 bin nüfusa hitap eden bölgede hizmet ayağa gelmiş olacak.

Konuyla ilgili konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ilçesi büyüdü yetkiler arttı. Nüfus Müdürlüğü pasaport ve ehliyeti de üzerine alarak iş hacmi genişlemiş oldu. Geniş bir coğrafya ya yayılmış Osmangazi'de bu merkeze ek hizmet binası yaparak inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz ve 400 bin nüfusa hitap eden bölgede hizmet ayağa gelmiş olacak. Dolayısıyla vatandaşın kamudan devletten daha iyi hizmet alabilmesi adına bu çalışmayı yaptık.

Bu bölgede bu hizmet birimlerinin yanında ikinci bir ek bina ile bölge insanının gelip spor yapabileceği bir fitnes salonu da inşa ettik. İkisi birlikte bölge insanına hizmetin ayağa getirilmiş olduğu güzel bir faaliyet olacak. Hayırlı olsun"dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Haber
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Haber
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü Haber
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Sezen Aksu Demet Evgar Gülben Ergen
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Lionel Messi Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Şehir gibi Osmangazi'nin nüfus müdürlüğüne ikinci bina - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 17:10:59. #1.14#
title