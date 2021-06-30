Şehir Genelinde Yol Çalışmaları Devam Ediyor

ŞEHİR GENELİNDE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORAntakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

ŞEHİR GENELİNDE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yeni asfalt dökülen yolların sonrasında bakım ve onarım çalışmaları, ayrıca eski yollarda da yenileme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen hizmet programı çerçevesinde ekipler son olarak Madenboyu Mahallesi'nde mezarlık çevresinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Yayın Tarihi :

30 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre