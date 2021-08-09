Şehir eşkıyalarının kurşunuyla yaralanan adamın kızı konuştu: "Çocukların ertesi gün salıverilmiş olması korkunç bir şey"

Şehir eşkıyalarının kurşunuyla yaralanan adamın kızı konuştu: "Çocukların ertesi gün salıverilmiş olması korkunç bir şey" Şişli'de kavga eden bir grubun silahlarından çıkan kurşunla ağır yaralanan Türkhan Türel hastanede yaşam savaşı veriyor.

Şehir eşkıyalarının kurşunuyla yaralanan adamın kızı konuştu: "Çocukların ertesi gün salıverilmiş olması korkunç bir şey"

İSTANBUL - Şişli'de kavga eden bir grubun silahlarından çıkan kurşunla ağır yaralanan Türkhan Türel hastanede yaşam savaşı veriyor. Türel'in kızı ise babasının yaralanmasına sebep olan kişilerin serbest bırakılmasına, "Bu ülkede adalet yok. Çocukların ertesi gün salıverilmiş olması korkunç bir şey" diyerek tepki gösterdi.

Önceki gece Şişli'de parkta kalabalık bir grup kavga ettiği esnada ateşlenen bir silahtan çıkan kurşun, olayı izleyen 59 yaşındaki Taksi Durağı çalışanı Türkhan Türel'e isabet etmişti. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalanan yaşı küçük 8 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Türkhan Türel'in kızı, babalarının hastanede yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

"Çocukların ertesi gün salıverilmiş olması korkunç bir şey"

Türkhan Türel'in kızı Çiğdem Türel, "Benim babam burada kahyalık yapıyor. Burada 15-16 yaşlarında çocuklar kavgaya tutuşuyorlar. Babam da kavganın sesini duyunca şuradan, köşeden bakıyor. Çocuklar birbirlerine silah çekiyorlar ve kurşun babama geliyor. Şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Bu ülkede adalet yok. 15 yaşındaki çocukların ellerinde silahlar var ve birbirleriyle kavga ediyorlar. Olayın hemen ertesinde de çocukları serbest bıraktılar. Şu an entübe durumda, yaşam mücadelesi veriyor. Bu ülkede adalet yok. Bu kelimenin aslında farkına varılması gerekiyor. Bugün benim babamın başına gelen yarın başkasının annesinin, çocuğunun başına gelebilir. Şu an babam yaşam mücadelesi veriyor, çok mağdur durumdayız. Çocukların ertesi gün salıverilmiş olması korkunç bir şey" dedi.

"Sevdiğimiz bir ağabeyimizdi"

Türel'in mesai arkadaşlarından Erol Özdoğan, "Bize yardımcı olan, telefonlara bakan, sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Olay gecesi parkta gençler kavga etmiş ve kavga buralara kadar gelmiş. Bizim arkadaşımız da merak edip dışarı çıktı. Onlara bakarken seken kurşun arkadaşımıza geliyor, olay budur. Kurşun göğsüne geliyor. Durumu iyi değil, yoğun bakımda. İnşallah iyi haberler gelecek, haber bekliyoruz" diye konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan Türel'in yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker