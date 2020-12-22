Şehir eşkiyalarına başkent polisi 'dur' dedi

Ankara'nın Mamak ilçesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda silah zoruyla işletmeleri devralmak isteyen suç örgütüne mensup 18 kişi gözaltına alındı.

Mamak bölgesinde faaliyet gösteren ve daha öncesinde Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak suçlarından işlem gören şahıslar ile alakalı olarak yapılan çalışmalarda, örgütün elebaşı olan G. S. ve diğer çete üyelerinin başta silah zoruyla mekanları devralmak üzere bir çok suça iştirak ettikleri belirtildi.

Yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda düğmeye basan Organize Suçlarla Mücadele ekipleri örgütün, İşletilen kafeleri ele geçirerek tekelleşmeye yönelik olarak mekan sahiplerini silahla tehdit ettikleri, kafelerini devretmek istemeyen şahısların mekanlarında müşterilerin huzurunu kaçırmak ve mekan sahibine gözdağı vermek için tehdit ettikleri, bir çok silahlı eylem gerçekleştirerek örgütün sindirici gücünü oluşturdukları, işletme sahiplerinden haraç adı altında para istedikleri, gayrimenkul işi adı altında şahıslara zorla senet imzalattıkları, para ve gayrimenkul istedikleri, isteklerini yapmayan bir şahsı işletmiş oldukları Emlak Ofisine çağırarak darp ettikleri, şahsın vücudunda kalıcı yaralanmaya sebebiyet verdikleri, bu şekilde kendisine zorla senet imzalattıkları, başka bir şahsı ise senet tahsilatı yapmak amacıyla şahsı takip ederek darp ettikleri, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suçu işledikleri tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli şahısla ilgili toplam 21 ikamet ve 3 iş yerine yönelik aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, çok sayıda fişek ve başka şahıslar adına düzenlenmiş çek/senete el konulduğu, 21 bin 550 TL ve 20 bin Amerikan Doları'nın ise muhafaza altına alındığı belirlendi. Örgütün elebaşı olan G. S. dahil 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların karıştıkları olaylar güvenlik kameralarına da yansıdı. Olaylar hakkında adli işlem başlatıldı.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı