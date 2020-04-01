Şehir dışından gelenlere sıkı takip
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Şehir dışından gelenlere sıkı takip - Haberler
Jandarma, Karabük, Polis, Güncel

Şehir dışından gelenlere sıkı takip

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar tespit edilerek 14 günlük karantinada tutuluyor.

01.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:38
Şehir dışından gelenlere sıkı takip

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar tespit edilerek 14 günlük karantinada tutuluyor.

Karabük İl Pandemi Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından Karabük merkez, Safranbolu, Eflani, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde şehir dışından gelen toplam 3 bin 112 kişi tespit edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve memleketlerindeki evlerine veya akrabalarının yanına dönen vatandaşlarla salgının yayılmasını engellemek amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy ve mahalle muhtarlarının yapmış oldukları tespitler sonucu, kontrol noktalarında polis ve jandarmanın tespit ettiği vatandaşlar köylerde jandarma ile sağlık personelimiz, şehir merkezlerinde ise sağlık personelimiz tarafından ziyaret edilerek, gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesi ve kendilerini izole ederek yaşamaları tebliğ edilmektedir. Emniyet, jandarma, mahalle ve köy muhtarlarımız, sağlık ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde 14 gün boyunca belirli aralıklarla karantina süresine uyup uymadıkları takip edilmektedir."

Karabük merkezde 243, Safranbolu ilçesinde 570, Eflani ilçesinde bin 158, Eskipazar ilçesinde 371, Ovacık ilçesinde 478 ve Yenice ilçesinde 292 kişi olmak üzere toplamda 3 bin 112 kişinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, sağlık ve kolluk görevlileri tarafından gerekli kontrollerin ardından 14 günlük karantina uygulamasına başlandığı, gerekli takiplerin ikametlerinde devam edildiği kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Haberler
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi Haberler
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış Haberler
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Haluk Levent Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şehir dışından gelenlere sıkı takip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:41:07. #1.14#
title