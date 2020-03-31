Şehir dışındaki oğullarının çağrısı üzerine zabıtalar yaşlı çiftin imdadına koştu Şanlıurfa'da, şehir dışında yaşayan bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü anne ve babasına yardım edilmesini istemesi üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı çiftin bütün ihtiyaçlarını giderdi.

Şanlıurfa'da, şehir dışında yaşayan bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü anne ve babasına yardım edilmesini istemesi üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı çiftin bütün ihtiyaçlarını giderdi.

Şehir dışında yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin iletişim hattını arayarak, merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasının 65 yaş üstü olması nedeniyle evden çıkamadığını, bu nedenle başta gıda ürünleri olmak üzere birçok şeye ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Bunun üzerine zabıta ekipleri, Zaman çiftine telefonla ulaşarak hem sağlık durumlarını sordu hem de ihtiyaçlarını belirledi. Pazar alışverişi olmak üzere Zaman ailesinin tüm ihtiyaçlarını alan ekipler, eşyaları çiftin evine götürdü.

Eşyaların teslim edildiği sırada yaşlı çiftin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Zaman çifti, yaşlı olduklarını ve dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden ayrılamadıklarını belirterek, kendilerine yardımcı olan zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA