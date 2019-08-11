11.08.2019 18:29

"Şehir Buluşmaları" bayramlaşma törenine yoğun katılım

Isparta Valisi Seymenoğlu: "Bu katılımdan büyük zevk ve keyif alıyoruz"

ISPARTA - Isparta'da 'Şehir Buluşmaları' adı altında düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programında, protokol, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Isparta'da mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla valilik koordinesinde 'Şehir Buluşması' adı altında Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni düzenlendi.

Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park büyük salonda gerçekleştirilen törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Milletvekili Dr.Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Seymenoğlu: "Bu katılımdan büyük zevk ve keyif alıyoruz"

Bu yılki Kurban Bayramı'nda 'Şehir Buluşmaları' programının ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Ramazan Bayramı'nda da 'Şehir Buluşması' adı altında 'Bir toplu bayramlaşma yapabilir miyiz?' diye bir düşüncemiz oldu. Sağ olsun, gerek sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gerek siyasi parti temsilcileri, gerek belediyemiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri, bunu beraberce yaparsak, daha uygun olacağını söylediler. Vatandaşımızla hep bir arada olursak, daha anlamlı, birlik beraberliğimizin göstergesi olacağını söylemişlerdi. Bu duygularla, ben göreve başladıktan sonra Isparta'da bu buluşmaların ikincisini yapıyoruz. Onun için bu katılımdan büyük zevk ve keyif alıyoruz. Bugün kurban olduğu için katılım biraz daha az gibi. Çünkü, insanlarımız köylerinde, mahallelerinde kurban kesimi ile uğraşıyorlar. Ramazan Bayramı'nda daha kabalık bir grup vardı. Eminim ki, bir sonraki bayramlaşmalarda yoğunluğumuz daha da artacaktır. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerdeyiz. Şu anda gerek Cumhurbaşkanımız, gerekse Bakanlarımız ülkemizin muhtelif yerlerinde sürekli vatandaşlarımız ve güvenlik birimlerimizle beraber, bir arada olduğumuzun işaretini veriyorlar. Vatandaşlarımızın, bu ülkenin, bu milletin geleceği için bekası için birlik mesajları veriyorlar, biz de bunun bir örneğini Isparta ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bütün Isparta'mızın, Ispartalı vatandaşlarımızın, 12 ilçemizin, bütün köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu güzel Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, Allah kestikleri kurbanlarını kabul etsin diyorum. Allah, bizleri tekrar nice nice bayramlara ulaştırsın temennisiyle tekrar herkese teşekkür ediyorum" dedi. Başdeğirmen: "Herkesle birlikte olmak çok güzel"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise "Çok güzel bir bayramda daha beraberiz. Kurban Bayramı'nın tüm ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Burada, hem protokolümüzle, hem kamu kurumlarımızla, hem de vatandaşlarımızla bir bayramlaşma durumundayız. Gerçekten, birlik ve beraberlik içerisinde, tüm herkesle birlikte olmak çok güzel. İnşallah, bu geleneğimiz haline gelir ve bu şekilde sürekli, Isparta'mızda bu birlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz. Tüm konularda, tüm birimlerde olduğu gibi burada da her zaman, her şekilde Isparta'mız için bu birlik ve beraberliği sağlamamız inancındayız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum, daha nice bayramlarda mutlu, huzurlu olmayı ve bu güzel bayramları yaşamayı yüce rabbim bizlere nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı sunulan ikramların tadılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA