Şehir Akademi 4. Dönemi Başlıyor

Şehir Akademi 4. dönem programı, SETA Vakfı Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli'nin konuk olacağı "7. Yılında Arap Devrimleri ve Ortadoğu'nun Geleceği" konulu konferansla başlıyor.

Eğitim Bir-Sen, Gökkuşağı Derneği, Hayat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Genç Memur Sen ve MTTB işbirliğinde Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla yapılacak olan Şehir Akademi 4. Dönem programı, SETA Vakfı Dış Politika Araştırmacısı Emrah Kekilli'nin konuk olacağı "7. Yılında Arap Devrimleri ve Ortadoğu'nun Geleceği" konulu konferansla başlıyor.

Şehir Akademi bu dönem Kültür ve Sanat, İslam Düşüncesi, Türkiye'de Modernleşme, ana konularıyla Kur'an, Bilim ve Teknoloji, Şehir ve Medeniyet, Dünya ve Gelecek ve Edebiyat alanlarında 1 konferans, 3 söyleşi, 5 kitap sunumu, 42 seminer ve Mardin gezisi ile güncellendi.

İsteyenlerin ücretsiz kayıt yaptırabileceği programlar bu dönem Gökkuşağı Derneği Kütüphanesi, Eğitim-Bir-Sen Mehmet Akif İnan Salonu, Mimar Sinan Bilgi evi Eğitim Salonu ve Keleş Konağında yapılacak. Şehir Akademi sosyal medya hesapları üzerinden online kayıtların da alındığı program 10 hafta boyunca devam edecek. Ortak alan olarak belirlenen Kültür ve Sanat alanında, SETAV'dan Emrah Kekilli, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun, Buğday (Grain) filmi gösterimi ile yapımcısı Semih Kaplanoğlu, Mardin Gezisi ve Yazar Yıldız Ramazanoğlu'nun yer alacağı konferans, söyleşi, seminer ve gezi programı ile öne çıkıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Şehir Akademi Program Koordinatörü Mirza Gökdemir, "4 Mart Pazar günü Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonunda açılışını yapacağımız Şehir Akademi 4. Dönem programımız kapsamında SETAV'dan Emrah Kekilli'nin konuk olacağı '7. Yılında Arap Devrimleri ve Ortadoğu'nun Geleceği' konulu konferansa tüm halkımız davetlidir" dedi. - ADIYAMAN