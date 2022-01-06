Şehinşah - Hadi Yaparsın sözleri nedir? 'Hadi Yaparsın' şarkısı çıktı mı, açıklandı mı, sözleri nelerdir? Şehinşah sözleri!
Şehinşah'ın yeni şarkısı Hadi Yaparsın birazdan Youtube'da ilk gösterime girecek. Rap severler Şehinşah'ın yeni şarkısının sözlerini merak etti. Peki, Şehinşah - Hadi Yaparsın sözleri nedir? 'Hadi Yaparsın' şarkısı çıktı mı, sözleri nelerdir? Şehinşah sözleri! Hadi Yaparsın sözleri açıklandı mı?
Şehinşah - Hadi Yaparsın şarkısı ne zaman, saat kaçta çıkacak? Şehinşah - Hadi Yaparsın şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...
ŞEHİNŞAH - HADİ YAPARSIN ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Şehinşah - Hadi Yaparsın şarkısı bugün gece saat 00:00 'da Youtube'da çıkacaktır. Şarkı dakikalar sonra ilk gösterime girecek. Youtube Şehinşah kanalından takip edebilirsiniz.
ŞEHİNŞAH - HADİ YAPARSIN SÖZLERİ NELERDİR?
Şarkının sözleri henüz tamamen belli değil. Bir kısmı açıklandı. Şu şekilde:
Hadi Yaparsın şarkı sözlerinin bir kısmı:
Kimin için aldın yanlış karar anlık?
Kimin için? Artık anla yalnız kaldın?
Kimin için ağlıyorsun? Ağlama varsın!
Aldatsın! Hayatına bak hadi yaparsın!
[Nakarat]
Hadi yaparsın (Yaparsın, wow, wow, wow, wow)
Hadi yaparsın (Yaparsın, wow, wow)
Hadi yaparsın (Yaparsın, wow, wow, wow, wow)
Hadi yaparsın (Yaparsın, wow, wow)
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