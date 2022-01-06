Şehinşah - Hadi Yaparsın sözleri nedir? 'Hadi Yaparsın' şarkısı çıktı mı, açıklandı mı, sözleri nelerdir? Şehinşah sözleri! - Haberler
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Şehinşah - Hadi Yaparsın sözleri nedir? 'Hadi Yaparsın' şarkısı çıktı mı, açıklandı mı, sözleri nelerdir? Şehinşah sözleri!

Şehinşah - Hadi Yaparsın sözleri nedir? 'Hadi Yaparsın' şarkısı çıktı mı, açıklandı mı, sözleri nelerdir? Şehinşah sözleri!
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Şehinşah'ın yeni şarkısı Hadi Yaparsın birazdan Youtube'da ilk gösterime girecek. Rap severler Şehinşah'ın yeni şarkısının sözlerini merak etti. Peki, Şehinşah - Hadi Yaparsın sözleri nedir? 'Hadi Yaparsın' şarkısı çıktı mı, sözleri nelerdir? Şehinşah sözleri! Hadi Yaparsın sözleri açıklandı mı?

Şehinşah - Hadi Yaparsın şarkısı ne zaman, saat kaçta çıkacak? Şehinşah - Hadi Yaparsın şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...

ŞEHİNŞAH - HADİ YAPARSIN ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şehinşah - Hadi Yaparsın şarkısı bugün gece saat 00:00 'da Youtube'da çıkacaktır. Şarkı dakikalar sonra ilk gösterime girecek. Youtube Şehinşah kanalından takip edebilirsiniz.

ŞEHİNŞAH - HADİ YAPARSIN SÖZLERİ NELERDİR?

Şarkının sözleri henüz tamamen belli değil. Bir kısmı açıklandı. Şu şekilde:

Hadi Yaparsın şarkı sözlerinin bir kısmı:

Kimin için aldın yanlış karar anlık?

Kimin için? Artık anla yalnız kaldın?

Kimin için ağlıyorsun? Ağlama varsın!

Aldatsın! Hayatına bak hadi yaparsın!

[Nakarat]

Hadi yaparsın (Yaparsın, wow, wow, wow, wow)

Hadi yaparsın (Yaparsın, wow, wow)

Hadi yaparsın (Yaparsın, wow, wow, wow, wow)

Hadi yaparsın (Yaparsın, wow, wow)

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