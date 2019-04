Şehidin Silah Arkadaşlarından Vefa Örneği

ZONGULDAK (İHA) – Şırnak Cizre'de Fındık Tabrunda askerlik yapan ve bölücü terör örgütleriyle girdiği silahlı çatışmada şehit olan Piyade Er Şehit İzzet Demircan'a asker arkadaşları mezarına ziyarette bulundu.

1995-1996 yılları arasında Şırnak İlinin Cizre İlçesi'nde Gabar Dağı eteklerinde Fındık Taburun da askerlik yaptığı sırada bölücü terör örgütleriyle girdiği silahlı çatışmada şehit olan Piyade Er Şehit İzzet Demircan'a asker arkadaşları memleketi Zonguldak'ta bulunan mezarına ziyarette bulundu. Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Şehit İzzet Demircan 23 yıl sonra asker arkadaşları tarafından dualar eşliğinde anıldı.

Bilecik, Gaziantep, Çanakkale, Samsun, Manisa, Osmaniye, Hendek; Düzce ve Bolu gibi birçok il ve ilçelerden gelenlerin yanında Belçika'dan kalkıp gelen, Şehit İzzet Demircan'ın silah arkadaşları yıllar sonra arkadaşlarına kavuşmanın burukluğu içinde mezarı başında dualar ederek gözyaşlarını tutamadılar. Kabristan ziyaretinin ardından şehidin babası Şükrü Demircan ile beraber şehidin evlerini ziyaret eden şehidin asker arkadaşları ederek anne Nezahat Demircan'ın elini öptüler.

Demircan ailesinin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Şehit İzzet Demircan, yaşadığı mahalleye ve apartmana adı verildi. Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren baba Şükrü Demircan, "Askerde şehitler ölmez, vatan bölünmez derler ama Kur'an da şehitlere sakın ölüler demeyiniz, onlar Allah katında diridirler siz bilmezsiniz. İnsanlar sadece savaşta şehit olmaz. Sokakta giderken, ailesine rızık kazanırken de şehit olur. Allah-ü Teala Müslüman kardeşlerimize şehit olmayı nail eylesin. Allah hepinizden razı olsun, buralara kadar geldiniz" dedi.

Belçika'da yaşayan şehit asker arkadaşı için gelen Bekir Başkurt, her sene bir şehit arkadaşlarını ziyaret edeceklerini belirterek, "Daha önceden planlanan ziyaretimiz bugün gerçekleşti. Şehidimizi unutmadık, güzel yurdumun her bölgesinden arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz Zonguldak'ta toplanıp Çaycuma'ya şehidimizi, arkadaşımızı yerinde ziyaret ettik. Allah kabul eylesin" dedi. Her sene taburlarında şehit olan askerler arkadaşlarını ziyaret ettiklerini belirten Bekir Başkurt, "Bu programı düzenleyen arkadaşlarımız var. Aylar önce belirlenip, grubumuzda paylaşılır ve o gün orada neredeyse hepimiz toplanırız. İlk olarak Şehit arkadaşımız İrfan Yalnızoğlu'nu ziyarette bulunduk. Şimdide Şehit İzzet Demircan arkadaşımızı ziyarete geldik. İnşallah ara vermeden, kopmadan bu ziyaretlerimize devam etmeyi istiyoruz. Çünkü asker ocağı ne kadar kutsalsa, arkadaşlık, kardeşlik bizim için o kadar kutsaldır. Bizler asker ocağında bunu öğrendik. Vatanımıza, milletimize sadık kalmayı, kardeşliğin, arkadaşlığın değerini çok iyi anladık. Bunun için devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Anne Nezahat Demircan, şehit olan oğlu İzzet'e ziyarete gelen arkadaşlarına hayırlı dualarını ederek: "Bu duygular anlatılmaz, yaşanmayınca bilinmez. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok zor bir şey. Vatan sağ olsun sizlerden de Allah razı olsun"diyerek güçlükle konuşabildi.

Şehit askerin bölük arkadaşlarından Akın Babadağ arkadaşları adına konuşarak, "1995 ve 1996 yılları arasında Şırnak ilinde Fındık taburu Gabar dağlarında PKK' ya karşı mücadele etmiş arkadaş grubumuzdan bazıları ile bir araya geldik. Bugün burada İzzet arkadaşımızın şehitlik mertebesine ulaştığı çatışmada, o gün yanında olan, onunla sırt sırta mücadele eden bizler, ailesine ziyarete geldik. Annemizin, babamızın elini öptük. Bunun için gerçekten mutluyuz, huzurluyuz. Ziyaretimizi Allah makbul eylesin. Ben annemize tekrar tekrar baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Şehit İzzet'in asker arkadaşlarına ikramda bulunan Demircan ailesinin elleri öpülüp, hayır duaları alınarak vedalaşıldı. - ZONGULDAK

