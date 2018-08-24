Şehidin Oğluna Sünnet Töreni

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla'nın 3 yaşındaki oğlu Aydemir Yusuf Karabakla, Samsun'un Bafra ilçesinde sünnet oldu.

Ali Kale Turistlik Tesisleri'nde düzenlenen sünnet törenine AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Akay da katıldı.

Davetlileri şehit eşi Ayşegül Karabakla'nın karşıladığı törende, 11 yaşındaki büyük oğlu Hüseyin Mete Karabakla da ev sahipliği yaptı.

Kur-an'ı Kerim ve ilahilerin okunduğu törende katılımcılar, küçük Aydemir Yusuf'a hayırlı ve uzun ömürler diledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, vatan uğruna canını veren Selçuk Karabakla'nın oğlunun sünnetinde bulunmanın kendisi için onur olduğunu vurgulayarak, "Kimse Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Bu uğurda can veren tüm Mehmetçiklerimizi şükranla anıyorum. Sünnet olan çocuğumuzun inşallah damatlık halini de görmek nasip olur." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de şehitlerin evlatlarını kendi evladı gibi kabul ettiğini dile getirerek, her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 5 Nisan 2016'da şehit olan Karabakla'nın (34) cenazesi, memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde toprağa verilmişti.