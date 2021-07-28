Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta, görev yaptığı Hakkari'de "silah kazası" sonucu yaralanan ve kaldırıldığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın oğlu Mehmet Can'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, görev yaptığı Hakkari'de "silah kazası" sonucu yaralanan ve kaldırıldığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın oğlu Mehmet Can'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, şehit Ahmet İmalı'nın ailesi ziyaret edilerek, 6 yaşına giren oğlu Mehmet Can'a sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Şehidin eşi Sultan İmalı yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuğumun mutluluğuna ortak oldular. Rabbim sizlerden razı olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı