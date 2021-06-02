Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta şehit Hüseyin Çam'ın oğlu Mustafa'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta şehit Hüseyin Çam'ın oğlu Mustafa'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen program kapsamında 25 Aralık 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Hüseyin Çam'ın ailesi ziyaret edilerek, 4 yaşına giren oğlu Mustafa'ya sürpriz doğum günü gerçekleştirildi.

Şehidin eşi Fulya Çam, "Şehidinin emanetini doğum gününde unutmayarak mutluluğuna ortak olduğunuzdan dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı