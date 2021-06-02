Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta şehit Hüseyin Çam'ın oğlu Mustafa'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta şehit Hüseyin Çam'ın oğlu Mustafa'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen program kapsamında 25 Aralık 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Hüseyin Çam'ın ailesi ziyaret edilerek, 4 yaşına giren oğlu Mustafa'ya sürpriz doğum günü gerçekleştirildi.

Şehidin eşi Fulya Çam, "Şehidinin emanetini doğum gününde unutmayarak mutluluğuna ortak olduğunuzdan dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Adnan Menderes İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehidin oğluna doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:52:06. #1.16#

title