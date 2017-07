Şehidin Oğlu Yunuslarla Tanıştı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis ettiği şehit üsteğmen Serkan Çakal'ın oğlu Metehan Çakal, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yunuslarla vakit geçirdi.



Hakkari'de 9 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen piyade üsteğmen Çakal'ın o dönem 3 aylık hamile olan eşi Zeynep Çakal ve şimdi 9 yaşında olan oğlu Metehan, Kocaeli'nden tatil için geldiği Marmaris'te yunuslarla tanıştı.



İlk kez yunus balıkları gördüğünü belirten Metehan, yunuslara yem verdi, başını okşadı, top oynadı ve şarkı söyledi. Yunus balığına akrobasi hareketleri için talimat da veren Metehan'a, park yöneticileri yunus tişörtü ve yunus maketi hediye etti.



Metehan Çakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yunus balıklarından ilk başta korktuğunu ancak annesinin de desteğiyle balıklara alıştığını söyledi.



Şehit eşi ve oğlunun tatilini organize eden, yetiştirme yurdunda büyüyen ve Marmaris Müftülüğünde şoför olarak çalışan "Olumlu Yaşar" lakaplı 39 yaşındaki Yaşar Yiğit de şehit aileleri için her zaman her türlü imkanı değerlendireceklerini ifade etti.



Şehit ailelerine en güzel anları yaşatmak için Marmaris'te herkesin elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Yiğit, "Marmaris çok yüksek bir sezonda olmasına rağmen şehidin ailesine kucak açtı. Metehan'dan sonra Kayseri'den bir şehit ailesini de Marmaris'te misafir edeceğiz. Şehitlerimizin emanetleri için ne yapsak az kalır. Onlar her şeyin en güzeline layık." dedi.



Öte yandan, Çakal ailesi, yunus parkından sonra su parkı ve turistik yerler ile Muğla'daki bazı kurumları ziyaret edecek.



Şehit ailesi, Muğla'da 5 gün kaldıktan sonra Kocaeli'ye dönecek.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hakkari'de 9 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal'ın 9 yaşındaki oğlu Metehan'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etmişti.



Kocaeli kent merkezinde süslenen otomobil, daha sonra Kandıra ilçesindeki şehidin evinin önüne çekilmiş, mehter takımıyla karşılanan otomobile binen küçük Metehan, süslenen aracın önünde annesi Zeynep Çakal ile fotoğraf çekilmişti. Çakal ailesi, iki gün önce Muğla'ya gelmişti.