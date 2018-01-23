Şehidin Naaşına Büyük Saygısızlık! Selfie Çekip Canlı Yayın Yaptılar
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan Ankara'da toprağa verilirken naaşının başında yapılan büyük saygısızlık "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.
DEVLETİN ZİRVESİ KATILDI
Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde devletin zirvesinin de katılımıyla şehit Özalkan için tören düzenlendi.
TABUT BAŞINDA CANLI YAYIN
Afrin şehidinin naaşının top arabasına koyulduğu sırada ise utandıran görüntüler yaşandı. Türk bayrağına sarılı tabutun yanında cep telefonlarından canlı yayın yapıp selfie çeken vatandaşlar "Bu kadar da olmaz" dedirtti.