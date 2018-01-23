Şehidin Naaşına Büyük Saygısızlık! Selfie Çekip Canlı Yayın Yaptılar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

DEVLETİN ZİRVESİ KATILDI

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde devletin zirvesinin de katılımıyla şehit Özalkan için tören düzenlendi.

TABUT BAŞINDA CANLI YAYIN

Afrin şehidinin naaşının top arabasına koyulduğu sırada ise utandıran görüntüler yaşandı. Türk bayrağına sarılı tabutun yanında cep telefonlarından canlı yayın yapıp selfie çeken vatandaşlar "Bu kadar da olmaz" dedirtti.