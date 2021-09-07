Şehidin naaşı Tokat'a getirildi
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Şehidin naaşı Tokat'a getirildi

Şehidin naaşı Tokat'a getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı Tokat'a getirildi.

Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı Tokat'a getirildi.

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olurken 4 asker yaralandı. Şehit Yiğit'in naaşı, Gaziantep Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehit Yiğit'in cenazesini Tokat Valisi Ozan Balcı, Milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile ailesi ve yakınları tarafından karşıladı. Askeri uçaktan ilk olarak şehidin annesi Fatma Yiğit, eşi Özlem Yiğit ile birlikte çocukları Dila Yiğit (7), 7 aylık Melih Yiğit indi. Şehidin 7 aylık oğlu bir yakınının kucağında taşındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Şehidin naaşı Turhal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yiğit'in cenazesi Turhal ilçesinde toprağa verilecek.

(Nurhan İçmez/İHA)

Şehidin naaşı Tokat'a getirildi
Şehidin naaşı Tokat'a getirildi
Şehidin naaşı Tokat'a getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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