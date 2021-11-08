Şehidin mezarına çirkin saldırının zanlısı adliyeye sevk edildi - Haberler
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Şehidin mezarına çirkin saldırının zanlısı adliyeye sevk edildi

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Şehidin mezarına çirkin saldırının zanlısı adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nde şehit mezarına 'PKK' yazan ve sosyal medyada paylaşan zanlı adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nde şehit mezarına ' Pkk' yazan ve sosyal medyada paylaşan zanlı adliyeye sevk edildi.

2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesinde şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezar taşına çirkin bir saldırı yapıldı. Şehidin mezar taşına "PKK" yazan zanlı, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarını pislettiğini de yazan saldırgan, küfürler etti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor.

-İHA-

Şehidin mezarına çirkin saldırının zanlısı adliyeye sevk edildi

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