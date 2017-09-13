Şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Annesi ve babasının bilgisi olmadan iş yerini kapatarak kazandığı mülakatla asker oldu



GAZİANTEP - Hakkari ili Şemdinli ilçesinde üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan Gaziantepli Piyade Sözleşmeli Er İbrahim Çetinkaya tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.