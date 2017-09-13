Şehidin Mahallesi Türk Bayraklarıyla Donatıldı
Şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı Annesi ve babasının bilgisi olmadan iş yerini kapatarak kazandığı mülakatla asker olduGAZİANTEP - Hakkari ili Şemdinli ilçesinde üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan Gaziantepli Piyade Sözleşmeli Er...
Şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı
Annesi ve babasının bilgisi olmadan iş yerini kapatarak kazandığı mülakatla asker oldu
GAZİANTEP - Hakkari ili Şemdinli ilçesinde üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan Gaziantepli Piyade Sözleşmeli Er İbrahim Çetinkaya tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.