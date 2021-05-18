Şehidin kızına doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehidin kızına doğum günü sürprizi

Şehidin kızına doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl'ün kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen doğum günü kutlamasında şehit polis memuru Barış Göl'ün kızı Güneş Gökçe 1. yaş gününde unutulmadı.

Şehit polisin eşi Gülşah Göl, "Bu süreçte hiç bir zaman yalnız kalmadık. Bizler büyük bir aileyiz. Kızımı böyle güzel bir günde unutmadığınız için sizlere teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Şehidin kızına doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Mustafa Destici Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Engin Akyürek Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehidin kızına doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:56:35. #1.14#

title