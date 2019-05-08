Şehidin Kardeşine Akülü Tekerli Sandalye

MARDİN Artuklu Belediyesi, 13 yıl önce Tunceli'de şehit olan asker Halit Toparlı'nın kardeşi zihinsel ve bedensel engelli Zeyni Toparlı'ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

AK Partili Artuklu Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında şehit Halit Toparlı'nın kardeşi Zeyni Toparlı'nın akülü engelli aracı isteğini yerine getirdi. Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, şehit yakınlarının isteklerini her zaman yerine getireceklerini ifade etti. Tutaşı, "Vatanımız için canlarını seve seve veren şehitlerimizin kutsal emaneti olan ailelerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu bağlamda şehit yakınlarından bedensel engelli Zeyni Toparlı evladımızın akülü araba ihtiyacına cevap verdik. Şehit ailelerimiz ile ilgili birimlerimiz bağlantılarını koparmayacak. Onları sürekli ziyaret ederek hatırlarını soracağız" dedi.

- Mardin

Kaynak: DHA