Şehidin kardeşi Gümren'den İYİ Partili Türkkan'a: "Zerre şerefin varsa istifa et"

KOCAELİ (İHA) - Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a, şehidin kardeşi Ahmet Gümren de tepki göstererek, "Zerre kadar şerefiniz varsa istifa et" çağrısında bulundu. Gümren, Türkkan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ağabeyi Tahir Gümren'in İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından küfür ve hakarete uğramasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten şehidin Adana'da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren, "Bizde namus; vatan, bayrak, topraktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı Muhabirine konuşan Ahmet Gümren, "Ben şehidin kardeşiyim ve canlı bir delilim. Muhtarlarımız, köyümüz, şehidimizin kabri orada. Kafasında soru işareti olan varsa baksın sorsun. Bu hakareti neye dayanarak ediyorlar. Ben vatandaşım, PKK'ya karşıyım, HDP'ye karşıyım. Ben tepkimi verebilirim ama bana küfür etmeye kimsenin hakkı yok. Aslen Bingöllüyüm ve Zaza'yım. Bununla gurur duyuyorum. 2000'li yıllarda PKK bölgede terör örgütü halka büyük eziyet yapıyordu, insanları yönlendirmeye çalışıyordu. Ama biz Zaza'ları sevmezler. Biz aslımızı bayrağımızı toprağımızı severiz" dedi.

Kardeşinin 1997 yılında hayvanlarını güderken PKK'nın döşediği mayına basarak şehit olduğunu aktaran Gümren, "Sosyal medyadan haberizlerken Bingöl ismini duyunca tesadüf abimi gördüm. Aradım ulaşamadım, medyayı araştırdım. Gururuma dokundu. İkisi kız 11 kardeşiz. Bir kardeşim şehit oldu, bir kardeşim vefat etti. Kardeşimin cesedi parça parça toplanıyor. Yalan diyen, provokasyon diyen o milletvekiline o küfrün hesabını adalet önünde soracağız. Böyle bir insanın siyasette yeri yok. Tepkiyi kaldıramıyorsan siyaset yapmayacaksın. Evinde oturacaksın, çayını içip tespihini sallayacaksın. Şerefiniz varsa istifa edeceksiniz" çağrısında bulundu.

"Bizde namus vatandır bayraktır, topraktır"

Bayrağı, vatanı namus kabul eden bir inanca sahip olduklarını vurgulayan Gümren, "Biz namusumuz için yaşıyoruz. Bize atamızın öğrettiği şey namus vatandır, bayraktır, topraktır. Namusu olmayanın toprağı dini vatanı olmaz. Sen ülkücüyüm diye geçiniyorsun ülkücü falan değilsin. Biraz delikanlı olun. Zerre kadar şerefiniz varsa istifa edeceksiniz. 8 kardeşiz. Hepimiz suç duyurusunda bulunacağız. Bingöl'de Zaza ocak derneği ve şehit aileleri derneğinden hepsinden tüm destek verenlerden Allah razı olsun. Hukuki olarak gereğini yapacağız. Biz adalete güveniyoruz. Hukuki olarak bu cümlelerin hesabını yargıda soracaklarını ifade etti.

"PKK'nın kuyruğunda gezip destekliyorsanız nankörsünüz"

Güneydoğu'da örgüte karşı dimdik durulması gerektiğini ve vatandaşlara örgüte karşı dik durun çağrısını yineleyen Şehit Kardeşi Ahmet Gümren sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Güneydoğu'ya her türlü hizmet yapıldı. Buna rağmen hala PKK'nın kuyruğunda gezip destekliyorsanız nankörsünüz. Ben 40 yaşındayım, fişle un alıyorduk. Bugün polis, asker sana kimliğini gösteriyor, derdini anlatıyorsun. Sen hala PKK kuyruğunda geziyorsan nankörsün. Biz iyisini de kötüsünü de gördük. Çukurova'da yaşıyorum, Güneydoğu'da olan hizmet burada yok" dedi. - ADANA