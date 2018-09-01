Şehidin Kanı Yerde Kalmadı: 7 Terörist Daha...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hainlerin yola döşediği EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş Serkan Dökmeci'nin kanı yerde kalmadı. Bölgede başlatılan operasyonlar kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "01 Eylül 2018 günü Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Bölgesinde 2, Kuzey Irak Zap bölgesinde 3 ve Basyan Bemeşkavt bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 7 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilerek, icra edilen hava harekatları neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Böylece; 31 Ağustos 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş Serkan Dökmeci'nin kanı yerde kalmamıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)