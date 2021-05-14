Şehidin kanı yerde kalmadı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyindeki Metina bölgesinde Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyindeki Metina bölgesinde Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı