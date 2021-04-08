Şehidin kanı yerde kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehidin kanı yerde kalmadı

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Şehidin kanı yerde kalmadı Şehit Hançer'in annesi: "Evladımın kanı yerde kalmadı" Ardahan'lı şehidin kanı yerde kalmadı ailesi buruk sevinç yaşadı.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehit Hançer'in annesi: "Evladımın kanı yerde kalmadı"

ARDAHAN - Ardahan'lı şehidin kanı yerde kalmadı ailesi buruk sevinç yaşadı. Şırnak'ta Eren-10 Operasyonu kapsamında öldürülen ve kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın planladığı terör saldırılarından birinde 16 askerle birlikte şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tayfur Hançer'in Ardahan'da yaşayan annesi, "Evladımın kanı yerde kalmadı" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birliklerinin katılımı ile devam eden operasyonda 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklarken, etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu öğrenildi. Terörist Fırat Şişman'ın 6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planladığı ve bizzat katıldığı belirtildi. 2014-2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olan teröristin 2020 Eylül-2021 Nisan ayları arasında sözde Botan saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının da planlayıcısı olduğu bildirildi.

6 Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya yapılan saldırı sonucu şehit olan 16 askerden biri Piyade Uzman Çavuş Tayfur Hançer'in kardeşi 34 yaşındaki Erkan Hançer, "Bizim ciğerimiz yandı ve başkalarının ciğeri yanmasın" "O alçakları da Allah kahır eylesin, yok eylesin" dedi. Hançer, "Türkiye'de Türk, Kürt ve Çerkez ayrımı kesinlikle yoktur. Bizler birer milliyetçi Kürdüz. Kürt demek devletini seven demektir. Hiç kimse farklı yönlere çekmesin, Kürt olduğumuz halde devletimiz tüm imkanları bizlere sunuyor. Bizler birer milliyetçi Kürdüz ve her zamanda öyle kalacağız. Bizler devletimiz ve milletimizin yanındayız, bayrağımızı seviyoruz. Her şey vatanımız ve devletimiz için. Bugün haberi alınca çok mutlu olduk. İnşallah bütün teröristler ordumuz tarafından temizlenir.

Şehidin kanı yerde kalmadı
Şehidin kanı yerde kalmadı
Şehidin kanı yerde kalmadı
Şehidin kanı yerde kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Dilan Çıtak Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehidin kanı yerde kalmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:58:05. #1.15#
title