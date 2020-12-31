KASTAMONU - Şehidin kabristanının bakımını mahalle muhtarı yaptı
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KASTAMONU - Şehidin kabristanının bakımını mahalle muhtarı yaptı

31.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:37

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sümer Mahallesi muhtarı Ergin Yıldız, şehit polis memurunun mezarının bakımını gerçekleştirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sümer Mahallesi muhtarı Ergin Yıldız, şehit polis memurunun mezarının bakımını gerçekleştirdi.

Yıldız, 2015 yılında terör saldırısında Diyarbakır'da şehit olan polis memuru İlker Narin'in Sümer Mahallesi Mezarlığında bulunan kabristanının bakımı yaparak mezar taşındaki Türk bayrağı figürünü boyadı.

Yıldız, AA muhabirine, şehidin mezarını ziyaretinde mezar taşında bulunan Türk bayrağının renginin solduğunu, direğe asılı Türk bayrağının ise yıprandığını fark ettiğini söyledi.

Direğe yeni bir bayrak astığını anlatan Yıldız, "Mozaikte bulunan bayrağımızı tekrardan boyadım. Kabristanının çevre düzenlemesini yaptım. Başta şehit polis memuru İlker Narin kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim." dedi.

KASTAMONU - Şehidin kabristanının bakımını mahalle muhtarı yaptı
KASTAMONU - Şehidin kabristanının bakımını mahalle muhtarı yaptı
KASTAMONU - Şehidin kabristanının bakımını mahalle muhtarı yaptı
KASTAMONU - Şehidin kabristanının bakımını mahalle muhtarı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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