Şehidin ismini taşıyan okulun öğrencileri 30. yılında şehidi unutmadılar

1 Şubat 1992 tarihinde Şırnak'ın Gömeç köyünde operasyon dönüşünde şehit olan piyade komando Mehmet Savunmaz'ın isminin verildiği Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri şehidin şehadetinin 30. yılında mezarı başında dua edip, mezarına karanfil bıraktı. Anma programına şehidin kardeşi ve yeğenleri de katıldı.

Manisalı şehit Mehmet Savunmaz, şehadetinin 30. yılında adının verildiği Barbaros Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe, şehidin kardeşi Kazım Savunmaz ve yeğenleri ile ortaokul öğrencileri tarafından Manisa Garnizon Şehitliğindeki mezarı başında anıldı. Ellerinde şehidin fotoğrafı ve karanfillerle şehitliğe gelen öğrenciler şehit Mehmet Savunmaz'ın mezarına karanfil bırakıp dua etti. Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, şehadetinin 30. yılında şehit Mehmet Savunmaz'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek her zaman şehidin adına yakışır bir okul olabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Anma programına katılan Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencisi Hanife Bacak, "Öncelikle tüm şehitlerimizin nur içinde yatmasını diliyorum. Onlar nur içinde yatsınlar biz onların izinde olacağız. Buraya iyi ki gelmişiz. Okul Müdürümüz Mehmet Emin Efe'ye ve şehidimizin kardeşi Kazım Savunmaz'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şehidin kardeşi Kazım Savunmaz ise, "Bugün abim Mehmet Savunmaz'ın şehadetinin 30. yılında Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulunun öğrencileri ve okul müdürümüzle birlikte abim için bir program gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun. Biz bugün nefes alıyorsak onların sayesinde alıyoruz. Gazilerimizi de unutmayalım Allah bütün gazilerimize de ölmüşlere Allah'tan rahmet, sağ olanlara da Allah uzun ömürler versin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diye konuştu.

"Ailemizden bir şehit olduğu için gururluyuz"

Şehit abisiyle her zaman gurur duyduklarını kaydeden Kazım Savunmaz şunları söyledi: "Şehadetinin 30. yılında bir anma programı yaptık. Duygularım çok kuvvetli. Gururluyuz bir taftan ailemizden bir şehit verdik. Ben de şehit olmak isterdim, oğlum da şehit olmak isterdi. Bu vatan için hepimiz şehit olmaya hazırız. Ailemizden bir şehit olduğu için gururluyuz, mutluyuz. Keşke ben de şehit olmuş olsaydım. Bu vatana iki şehit vermiş olsaydık bir aileden. Bütün şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Allah hepsinden razı olsun, mekanlarını cennet olsun, toprakları bol olsun." - MANİSA