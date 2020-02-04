Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak
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Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak

Ardahan Polis Merkezinin ismi yapılan törenle 1979'da Şehit Olan Tuncay Polat Polis Merkezi amirliği olarak değiştirildi.

04.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:36
Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak

Merkezinin ismi yapılan törenle 1979'da Şehit Olan Tuncay Polat Polis Merkezi amirliği olarak değiştirildi.


Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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