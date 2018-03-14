Şehidin İsmi Parkta Yaşayacak

Keçiören Belediyesi, aldığı Meclis kararıyla Esertepe Mahallesi'ndeki parka şehit Piyade Astsubay Arif Çakır'ın isminin verilmesini kararlaştırdı.

2 Haziran 2016 tarihinde Mardin Nusaybin'de yürütülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerin eve tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır'ın ismi artık parkta yaşayacak. Keçiören Belediye Meclis Salonu'nda kararın duyurulduğu toplantıya katılan şehidin babası Muhterem Çakır, "Oğlum bu vatan, bu millet, bu devlet için şehit oldu. Vatan sağolsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek duygularını dile getirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı da makamında ziyaret eden Çakır, "Oğlumun adını yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehitlere vefa borçları olduğunu ifade eden Başkan Ak, "Şehitlerimizin ismini parklarımızda yaşatıyor ve vatanın bekası için mücadele eden kahramanlarımızı unutmadığımızı da gösteriyoruz. Bu topraklar dünyanın en değerli topraklarıdır, çünkü bedeli kanla ödenmiştir, ödenmeye de devam ediyor. Sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı Mehmetçiğimiz Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürüyor. Bu ülkeyi bölemezler. Çünkü bizde her Türk asker doğar zaten. İmanıyla, vatan, bayrak sevdasıyla tıpkı 15 Temmuz'da yaptığı gibi vatanın istilası ve işgalini amaçlayan hain planları bozar. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA