Şehidin ismi okulda yaşatılacak
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Şehidin ismi okulda yaşatılacak

Şehidin ismi okulda yaşatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da askerliğinin bitmesine 15 gün kala teröristler tarafından el yapımı patlayıcıyla şehit düşen Kadir Kayıkçı'nın adı, mezun olduğu okulda yaşatılacak.

Diyarbakır'da askerliğinin bitmesine 15 gün kala teröristler tarafından el yapımı patlayıcıyla şehit düşen Kadir Kayıkçı'nın adı, mezun olduğu okulda yaşatılacak.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatani görevinin bitmesine 15 gün kala teröristlerin yola el yapımı patlayıcı döşemesi sonucunda 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Kadir Kayıkçı'nın adı, mezun olduğu Cumhuriyet Ortaokulu'nda yaşayacak. Kağıthane Belediyesi tarafından şehit Kayıkçı'nın adına özel Cumhuriyet Ortaokulu'nda Şehit Köşesi açıldı. Şehit Köşesi'nin açılışına Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır; şehit yakınları, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasında duygu dolu anlar yaşandı. - İSTANBUL

Şehidin ismi okulda yaşatılacak
Şehidin ismi okulda yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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