Şehidin İsmi Kütüphanede Yaşayacak.

Şehit Polis Memuru Kenan Ardıç'ın İsmi kütüphaneye verildi.

Sivas'ta 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Özel Harekat Polisi Kenan Ardıç anısına Yavuz Selim İlkokulu'nda kütüphane oluşturuldu. Şehit Kütüphaneleri gönüllülerinin destekleri ile oluşturulan kütüphanenin açılışı için okul bahçesinde tören düzenlendi. Törene protokolün yanı sıra, şehidin eşi ve aile fertleri de katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan şehit kütüphaneleri gönüllüsü Şule Tetiker, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak için bu tür sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Amacımız birlik-beraberliği sağlayarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kitaplar aracılığıyla farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını fedan eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kütüphanemiz ilimizde kitap okuma oranının artırılmasına katkı sağlamış olacak. Bu güzel projeyi okulumuza kazandıran ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Kenan Ardıç kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. - SİVAS