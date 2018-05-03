Şehidin İsmi Kışlaya Verildi

Amasya'da 15. Piyade Eğitim Tugayı Merkez Komutanlığı kışlasına, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen yüzbaşı Alper Kalem'in ismi verildi.

Tabelası yenilenen kışlanın önünde dua okunarak tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Osman Varol, şehidin anısını daima canlı tutmak ve sergilemiş olduğu kahramanlığı daima hatırlamak için isminin Amasya 15. Piyade Eğitim Tugayı Merkez Komutanlığı Kışlası'na verildiğini söyledi.

Törende Vali Varol ile 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur tarafından şehidin babası Mehmet Ali Kalem ile annesi Sevim Kalem'e Türk bayrağı ve plaket takdim edildi.

Şehit ailesi şehidin isminin kışlaya verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Varol'a teşekkür etti.

Törene, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehit yakınları, askerler ve vatandaşlar katıldı.